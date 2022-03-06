Примера. «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» и лидирует с восьмиочковым отрывом

«Реал» в 27-м туре чемпионата Испании разгромил «Реал Сосьедад». Баски забили первыми, но преимущество не удержали.
Эдуардо Камавинга и Лука Модрич забили ударами из-за пределов штрафной.
Мадридцы лидируют с восьмиочковым отрывом. «Реал Сосьедад» идет шестым.
Баски не побеждают «Реал» в Примере в Мадриде с 2019 года.
Испания. Примера. 27-й тур
Реал – Реал Сосьедад – 4:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Оярсабаль, 10 (с пенальти); 1:1 – Камавинга, 40; 2:1 – Модрич, 63; 3:1 – Бензема, 76 (с пенальти); 4:1 – Асенсио, 79.
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Источник: Бомбардир.ру