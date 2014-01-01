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АПЛ. «Ливерпуль» минимально победил «Вест Хэм» и сократил отставание от «Манчестер Сити» до трех очков

«Ливерпуль» в 28-м туре чемпионата Англии оказался сильнее «Вест Хэма». Единственный мяч забил Садио Мане.

Ливерпульцы идут на втором месте, отставая от «Манчестер Сити» на три очка. Лондонцы занимают пятую строчку.

«Ливерпуль» не проигрывает с декабря.

Англия. АПЛ. 28-й тур

Ливерпуль – Вест Хэм – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мане, 27.

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Источник: Бомбардир.ру

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