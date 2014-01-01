«Челси» – 1-я за 7 лет команда АПЛ с 3 голами в первые 10 минут 2-го тайма

В эти минуты проходит матч 28-го тура АПЛ между «Бернли» и «Челси». Лондонцы в первые десять минут второго тайма забили три гола.

Последней командой АПЛ, забившей в первые десять минут второго тайма три гола, был «Манчестер Сити» в 2015 году (против «Ньюкасла»).

«Челси» в случае победы останется 3-м.

«Бернли» идет в зоне вылета.

«Челси» не проигрывает в основное время с 15 января.

АПЛ. Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить в гостях «Бернли»

«Челси» приостановил переговоры с Жоржиньо о новом контракте (Николо Скира)

«Барселона» сделала Кристенсену более выгодное предложение, чем «Бавария» (Фабрицио Романо)