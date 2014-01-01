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«Челси» – 1-я за 7 лет команда АПЛ с 3 голами в первые 10 минут 2-го тайма

В эти минуты проходит матч 28-го тура АПЛ между «Бернли» и «Челси». Лондонцы в первые десять минут второго тайма забили три гола.

Последней командой АПЛ, забившей в первые десять минут второго тайма три гола, был «Манчестер Сити» в 2015 году (против «Ньюкасла»).

  • «Челси» в случае победы останется 3-м.
  • «Бернли» идет в зоне вылета.
  • «Челси» не проигрывает в основное время с 15 января.

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Источник: Бомбардир.ру

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