Кокорин – в заявке «Фиорентины» на игру с «Вероной». Россиянин пропустил пять предыдущих встреч

«Фиорентина» огласила список футболистов на матч 28-го тура Серии А против «Вероны». В него попал российский нападающий Александр Кокорин.

В предыдущих пяти встречах «Фиорентины» Кокорина в заявке не было.

Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

Встреча с «Вероной» состоится завтра, 6 марта.

Кубок Италии. «Ювентус» на 92-й минуте благодаря автоголу вырвал победу над «Фиорентиной», Кокорин не играл

Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на игру с «Ювентусом», несмотря на то что за день до матча был в ней

Кокорин впервые за четыре игры попал в заявку «Фиорентины» – на матч с «Ювентусом»