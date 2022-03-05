Клаудиньо – лучший игрок «Зенита» в феврале

в ЛЕ он никакущий.
Болельщики «Зенита» определили лучшего игрока команды в феврале. Им стал полузащитник Клаудиньо.
«Он набрал 36,23% голосов респондентов. Второе место занял Вендел (17,49%), третье — Малком (11,23%)» – написала пресс-служба клуба.
- Клаудиньо 4-й раз в сезоне стал в «Зените» игроком месяца.
- На счету Клаудиньо в этом сезоне 9 голов и 4 результативные передачи в 21 матче.
- Его контракт действует до 2026 года.
Газизов: «На матч с «Зенитом» едут все. Пока никаких проблем»
Семак – о матче с «Аланией» в Кубке России: «Легко не будет»
У вратаря «Зенита» Одоевского разрыв связок пальца