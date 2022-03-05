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Клаудиньо – лучший игрок «Зенита» в феврале

Болельщики «Зенита» определили лучшего игрока команды в феврале. Им стал полузащитник Клаудиньо.

«Он набрал 36,23% голосов респондентов. Второе место занял Вендел (17,49%), третье — Малком (11,23%)» – написала пресс-служба клуба.

  • Клаудиньо 4-й раз в сезоне стал в «Зените» игроком месяца.
  • На счету Клаудиньо в этом сезоне 9 голов и 4 результативные передачи в 21 матче.
  • Его контракт действует до 2026 года.

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2556

    Ziklop 1 час назад

    в ЛЕ он никакущий.

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