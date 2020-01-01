Агент Фукса: «Бруно не собирается уходить из ЦСКА»

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, сообщил о планах игрока продолжить выступать за московский клуб.
«Нет-нет, не собирается. У Бруно все в порядке, он останется в ЦСКА», – сказал агент.
- В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
- В этом сезоне 22-летний бразилец поучаствовал в 5 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
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