Сборная России проведет сборы в Москве с 21 по 27 марта. Будет сыгран товарищеский матч

Сборная России проведет сборы, несмотря на отстранение от международных соревнований.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды состоится в Москве с 21 по 27 марта.

По словам главного тренера Валерия Карпина, в это время сборная проведет товарищеский матч. Соперник пока неизвестен.

ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную из-за ситуации на Украине.

Команда должна была 24 марта сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.

Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000