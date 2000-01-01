Сборная России проведет сборы в Москве с 21 по 27 марта. Будет сыгран товарищеский матч

Бюджет должен быть освоен, несмотря ни на что.
Сборная России проведет сборы, несмотря на отстранение от международных соревнований.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды состоится в Москве с 21 по 27 марта.
По словам главного тренера Валерия Карпина, в это время сборная проведет товарищеский матч. Соперник пока неизвестен.
- ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную из-за ситуации на Украине.
- Команда должна была 24 марта сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.
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