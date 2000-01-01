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Сборная России проведет сборы в Москве с 21 по 27 марта. Будет сыгран товарищеский матч

Сборная России проведет сборы, несмотря на отстранение от международных соревнований.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды состоится в Москве с 21 по 27 марта.

По словам главного тренера Валерия Карпина, в это время сборная проведет товарищеский матч. Соперник пока неизвестен.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную из-за ситуации на Украине.
  • Команда должна была 24 марта сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии6
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    Рейтинг: +13005

    NewLife 57 минут назад

    Бюджет должен быть освоен, несмотря ни на что.

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    Рейтинг: +3294

    AZ 58 минут назад

    товарищеские матчи теперь будет только против Беларуси и Венесуэлы...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +12646

    Fusballer 1 час назад

    Сборы будут военные? А что, два десятка физически крепких парней есть. Только с автоматом обращаться научить, и основным правилам боя.

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    Рейтинг: +6267

    Semenycch 1 час назад

    Зачем?

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    Рейтинг: +16150

    Garrincha58 1 час назад

    а зачем??? и тут же якобы клубы договариваются чтобы в апреле закончить ЧР зачем тогда терять неделю на никому не нужные сборы или это Карпину надо или западу посмотрите мол вы нас отстранили а мы тренируемся

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    Рейтинг: +681

    99-й 1 час назад

    Смысл? Распускать надо - теперь не скоро пригодится.

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