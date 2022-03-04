«Многие страны далеки от футбола». Салах шокирован седьмым местом в голосовании за «Золотой мяч»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч». Египтянин занял 7-е место.
«Результаты «Золотого мяча» стали шоком для меня. Я не так много могу сказать по этому поводу. Никто не ожидал, что я буду седьмым, но это произошло.
Я не верю в теории заговора, но выбор может быть неточным. Многие страны далеки от футбола. Не знаю, на чем основан их выбор, но я не верю в теории заговора.
У меня нет доказательств того, что здесь что-то не так. Я действительно не знаю, но я был в шоке от результатов», – сказал Салах.
- Салах забил 27 голов и отдал 10 ассистов в 32 матчах этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.
- «Золотой мяч»-2021 выиграл форвард «ПСЖ» Лионель Месси.
Источник: Yallakora