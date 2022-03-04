«Многие страны далеки от футбола». Салах шокирован седьмым местом в голосовании за «Золотой мяч»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч». Египтянин занял 7-е место.

«Результаты «Золотого мяча» стали шоком для меня. Я не так много могу сказать по этому поводу. Никто не ожидал, что я буду седьмым, но это произошло.

Я не верю в теории заговора, но выбор может быть неточным. Многие страны далеки от футбола. Не знаю, на чем основан их выбор, но я не верю в теории заговора.

У меня нет доказательств того, что здесь что-то не так. Я действительно не знаю, но я был в шоке от результатов», – сказал Салах.