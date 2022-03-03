Агент Магнуссона: «Удивлены новостями об уходе из ЦСКА. Хердур не думает об этом»

Элиас Ньярдарсон, агент защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, опроверг информацию о желании игрока покинуть московский клуб.
«Мы удивлены новостями, что Хердур покинет ЦСКА. Он полностью восстановился и ждет шанс показать себя.
Конечно, он следит за ситуацией в мире. Но сейчас Хердур хочет вернуться на прежний уровень и играть за ЦСКА.
Он не думает об уходе. Если ФИФА, РФС или ЦСКА решат иначе, тогда он задумается. Но не сейчас», – сказал агент.
- Магнуссон из-за травмы не играет с апреля.
- У него был разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.
- Контракт исландца с ЦСКА рассчитан до конца этого сезона.
Источник: Sport24