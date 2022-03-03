Агент Магнуссона: «Удивлены новостями об уходе из ЦСКА. Хердур не думает об этом»

Элиас Ньярдарсон, агент защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, опроверг информацию о желании игрока покинуть московский клуб.

«Мы удивлены новостями, что Хердур покинет ЦСКА. Он полностью восстановился и ждет шанс показать себя.

Конечно, он следит за ситуацией в мире. Но сейчас Хердур хочет вернуться на прежний уровень и играть за ЦСКА.

Он не думает об уходе. Если ФИФА, РФС или ЦСКА решат иначе, тогда он задумается. Но не сейчас», – сказал агент.