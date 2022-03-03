Вендел: «РПЛ – конкурентный чемпионат. Здесь непросто побеждать»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался об РПЛ.

– «Динамо» – наш основной соперник во второй части чемпионата или ждете рывка от кого-то еще?

– Есть и другие конкуренты, но мы должны в первую очередь думать о своей игре. Если мы всe сделаем так, как задумали, в конце нас ждет успех.

– Поменялось ли ваше мнение о Российской Премьер-Лиге за то время, что вы в «Зените»?

– Думаю, да. Я увидел, насколько это конкурентный чемпионат, как непросто здесь побеждать. Что удивило больше всего? Наши болельщики. То, как они поддерживают команду, — это просто фантастика.