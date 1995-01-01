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    Вендел: «РПЛ – конкурентный чемпионат. Здесь непросто побеждать»

    Полузащитник «Зенита» Вендел высказался об РПЛ.

    «Динамо» – наш основной соперник во второй части чемпионата или ждете рывка от кого-то еще?

    – Есть и другие конкуренты, но мы должны в первую очередь думать о своей игре. Если мы всe сделаем так, как задумали, в конце нас ждет успех.

    – Поменялось ли ваше мнение о Российской Премьер-Лиге за то время, что вы в «Зените»?

    – Думаю, да. Я увидел, насколько это конкурентный чемпионат, как непросто здесь побеждать. Что удивило больше всего? Наши болельщики. То, как они поддерживают команду, — это просто фантастика.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга 3 раза подряд стал чемпионом России.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1452

      Bozigit 41 минуту назад

      Немного лукавит)

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