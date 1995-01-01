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    На дерби «Динамо» – «Спартак» пустят 100% зрителей. QR-коды не нужны

    «Динамо» сможет заполнить стадион в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» на 100%.

    Для прохода на трибуны болельщикам не нужны QR-коды. Вход возможен только в масках.

    Сегодня в Москве отменили ковидные ограничения и разрешили заполнять стадионы на 100%.

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    Польский футбольный союз призвал поляков покинуть чемпионат России (Metaratings)

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4703

      FENIX-SL 8 минут назад

      готовят инфоповод для фан айди
      по любому что то вытворят болелы и будет причина незамедлительно ввести айди

      0
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      Рейтинг: +77

      Чоткар Патыр 32 минуты назад

      Скоро у народа денег не останется на билеты, чтобы на стадионы ходить)

      0
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      Рейтинг: +899

      ВасяК 46 минут назад

      Толку, если нет фанатов!!!

      0
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      Рейтинг: +679

      O-kolesov 1 час назад

      Вирус войны испугался.

      2
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      Рейтинг: +439

      3meeeD 1 час назад

      Так бунт против паспортов же))

      1
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      Рейтинг: +585

      v.v.navashinsky > 3meeeD 29 минут назад

      Посещаемость футбола-дело добровольное,каждый человек сам решит,как ему поступить.Пока этих паспортов нет.А дальше будет видно.Я последний раз на стадион ходил еще в СССР.Сейчас смотрю футбол по ТВ.

      0
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      Рейтинг: +525

      Янвapь 69 2 часа назад

      Не было бы счастья, да несчастье помогло

      1
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      Рейтинг: +3985

      Snek 2 часа назад

      Так вот как коронавирус лечится, напал на Украину и все перестали болеть :)))))

      1
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      Рейтинг: +525

      Янвapь 69 > Snek 2 часа назад

      А вообще был ли "мальчик" или по конъюнктуре подгребали под удобный диагноз и ОРВИ, и ОРЗ, и гриппы, и ангины, и обыкновенные простуды ?

      3
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      Рейтинг: +21454

      JTherry > Snek 1 час назад

      кстати, это было заметно еще на праздновании Олимпийцев...) там все были без масок и народу явно больше 50 положенных процентов...

      3
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      Рейтинг: +3985

      Snek > Янвapь 69 1 час назад

      Ну вот и меня терзают смутные сомнения...

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      Рейтинг: +525

      Янвapь 69 > Snek 1 час назад

      Барабанная дробь !!! )
      Недавно коллега заболел. Диагноз естественно "ковид". Через полторы недели выписали и сказали, что может приступать к работе. Мля, клоуны сраные

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