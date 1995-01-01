На дерби «Динамо» – «Спартак» пустят 100% зрителей. QR-коды не нужны

готовят инфоповод для фан айди
по любому что то вытворят болелы и будет причина незамедлительно ввести айди
«Динамо» сможет заполнить стадион в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» на 100%.
Для прохода на трибуны болельщикам не нужны QR-коды. Вход возможен только в масках.
Сегодня в Москве отменили ковидные ограничения и разрешили заполнять стадионы на 100%.
Карасев – главный арбитр дерби «Динамо» – «Спартак». Левников – на VAR
Польский футбольный союз призвал поляков покинуть чемпионат России (Metaratings)
«Динамо»: «Шварц продолжает работать с командой. Его не принуждали разорвать контракт»