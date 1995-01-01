На дерби «Динамо» – «Спартак» пустят 100% зрителей. QR-коды не нужны

«Динамо» сможет заполнить стадион в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» на 100%.

Для прохода на трибуны болельщикам не нужны QR-коды. Вход возможен только в масках.

Сегодня в Москве отменили ковидные ограничения и разрешили заполнять стадионы на 100%.

«Динамо» примет «Спартак» в воскресенье, 6 марта.

Начало матча – в 19:00 мск.

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