Матч «Зенит» – «Уфа» перенесен на 7 марта

РПЛ объявила о переносе игры 20-го тура между «Зенитом» и «Уфой».

Матч состоится не 6, а 7 марта. Начало – в 16:30 мск.

Причина – проведение массовых мероприятий в Санкт-Петербурге.

«Зенит» – лидер РПЛ.

«Уфа» идет на 15-м месте в таблице лиги.

Крицюк: «Я против того, чтобы кто-то погибал. «Спорт вне политики» – это отговорка, попытка обмануть самого себя»

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают»

Медведев – о желании Ловрена расторгнуть контракт с «Зенитом»: «Чушь и провокация»