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    Матч «Зенит» – «Уфа» перенесен на 7 марта

    РПЛ объявила о переносе игры 20-го тура между «Зенитом» и «Уфой».

    Матч состоится не 6, а 7 марта. Начало – в 16:30 мск.

    Причина – проведение массовых мероприятий в Санкт-Петербурге.

    Крицюк: «Я против того, чтобы кто-то погибал. «Спорт вне политики» – это отговорка, попытка обмануть самого себя»

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +414

      gunstilzit 2 часа назад

      Праздники 6 марта 2022 года
      Международный день зубного врача

      Всемирный день борьбы с глаукомой

      Всероссийский день гурмана
      Тимофей Весновей

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      Рейтинг: +12623

      Fusballer 3 часа назад

      "Причина – проведение массовых мероприятий в Санкт-Петербурге." - митингов что ли?

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      Рейтинг: +4101

      neveldomha > Fusballer 2 часа назад

      Масленица.

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