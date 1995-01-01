Матч «Зенит» – «Уфа» перенесен на 7 марта

Праздники 6 марта 2022 года
Международный день зубного врача
Всемирный день борьбы с глаукомой
Всероссийский день гурмана
Тимофей Весновей
РПЛ объявила о переносе игры 20-го тура между «Зенитом» и «Уфой».
Матч состоится не 6, а 7 марта. Начало – в 16:30 мск.
Причина – проведение массовых мероприятий в Санкт-Петербурге.
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