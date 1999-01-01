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    Мартинс Перейра: «Я остаюсь в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра не намерен уходить из клуба из-за ситуации на Украине.

    «Покину ли я «Спартак» из-за политической ситуации? Нет, у меня никаких проблем нет. Я остаюсь в «Спартаке», – сказал зимний новичок команды.

    • «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
    • По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.
    • Мартинс Перейра взял себе 17-й номер.

    Ваноли – об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Тяжелый психологический удар»

    Николсон – о будущем в «Спартаке»: «Конечно, остаюсь»

    Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Никуда не уезжаю из России»

    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -2

      6pbIH 57 минут назад

      Скромно как то, "Я остаюсь". Мог бы сказать, "Я счастлив в спартаке".

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