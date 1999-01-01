Мартинс Перейра: «Я остаюсь в «Спартаке»

Скромно как то, "Я остаюсь". Мог бы сказать, "Я счастлив в спартаке".
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра не намерен уходить из клуба из-за ситуации на Украине.
«Покину ли я «Спартак» из-за политической ситуации? Нет, у меня никаких проблем нет. Я остаюсь в «Спартаке», – сказал зимний новичок команды.
- «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
- По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.
- Мартинс Перейра взял себе 17-й номер.
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