Мартинс Перейра: «Я остаюсь в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра не намерен уходить из клуба из-за ситуации на Украине.

«Покину ли я «Спартак» из-за политической ситуации? Нет, у меня никаких проблем нет. Я остаюсь в «Спартаке», – сказал зимний новичок команды.

«Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.

По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.

Мартинс Перейра взял себе 17-й номер.

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