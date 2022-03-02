Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на игру с «Ювентусом», несмотря на то что за день до матча был в ней

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Ювентусом». Российского форварда хозяев Александра Кокорина нет даже в запасе.

При этом за день до матча он был включен в заявку на встречу.

Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

«Фиорентина» пыталась продать Кокорина зимой.

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