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    Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на игру с «Ювентусом», несмотря на то что за день до матча был в ней

    В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Ювентусом». Российского форварда хозяев Александра Кокорина нет даже в запасе.

    При этом за день до матча он был включен в заявку на встречу.

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
    • «Фиорентина» пыталась продать Кокорина зимой.

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    Кубок Италии. «Ювентус» на 92-й минуте благодаря автоголу вырвал победу над «Фиорентиной», Кокорин не играл

    Кокорин впервые за четыре игры попал в заявку «Фиорентины» – на матч с «Ювентусом»

    Серия А. «Фиорентина» без Кокорина проиграла «Сассуоло», пропустив на 94-й минуте

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2022 23:08
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2403

      СуперПАВ9 1 час назад

      Опять пиндосы

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      Рейтинг: +1383

      Форвард 79 2 часа назад

      Не ужели тоже санкции)))

      1
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      Рейтинг: +38989

      Project Бабангида 2 часа назад

      не знаю кому он там молится, но ощущения что войны и эпидемии специально для Кокорина устраивают. храня его от выхода на поле

      1
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      Рейтинг: +914

      mama1991 2 часа назад

      Камень, ножницы бумага

      0
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      Рейтинг: +38989

      Project Бабангида > mama1991 2 часа назад

      камень , стулья , Пак..... привет Спартак

      3
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