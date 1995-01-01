Бакаев – об исключении «Спартака» из Лиги Европы: «Все нормально. Ничего не проходит зря»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал исключение команды из Лиги Европы. Решение принято УЕФА.
– «Спартак» отстранили от Лиги Европы. Трагедия?
– Хорошего вечера всем.
– Нет ощущения, что зря бились с «Наполи», «Лестером»?
– Ничего зря не проходит, ребят, все нормально.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
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