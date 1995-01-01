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    Бакаев – об исключении «Спартака» из Лиги Европы: «Все нормально. Ничего не проходит зря»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал исключение команды из Лиги Европы. Решение принято УЕФА.

    «Спартак» отстранили от Лиги Европы. Трагедия?

    – Хорошего вечера всем.

    – Нет ощущения, что зря бились с «Наполи», «Лестером»?

    – Ничего зря не проходит, ребят, все нормально.

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    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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