Бакаев – об исключении «Спартака» из Лиги Европы: «Все нормально. Ничего не проходит зря»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал исключение команды из Лиги Европы. Решение принято УЕФА.

– «Спартак» отстранили от Лиги Европы. Трагедия?

– Хорошего вечера всем.

– Нет ощущения, что зря бились с «Наполи», «Лестером»?

– Ничего зря не проходит, ребят, все нормально.

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