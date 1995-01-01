Директор «Сочи»: «Информация про отъезд легионеров – провокация. Такую журналистику надо убирать»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о массовом отъезде легионеров после кубкового матча с ЦСКА (1:2). Он назвал ее неправдой.

«Провокация. Информация не соответствует действительности. Такую журналистику нужно убирать. Всe это неправда», – сказал Рубашко.

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