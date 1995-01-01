Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Директор «Сочи»: «Информация про отъезд легионеров – провокация. Такую журналистику надо убирать»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о массовом отъезде легионеров после кубкового матча с ЦСКА (1:2). Он назвал ее неправдой.

    «Провокация. Информация не соответствует действительности. Такую журналистику нужно убирать. Всe это неправда», – сказал Рубашко.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

    Кубок России. Дубль защитника Дивеева с передач Язиджи принес ЦСКА волевую победу над «Сочи»

    Кассьерра, Нобоа и Джанаев – в старте «Сочи». Заболотный, Гбамен и Карраскаль выйдут у ЦСКА

    «Сочи» – ЦСКА: сочинцы в последних 2 очных матчах победили с общим счетом 6:2

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      Slava52 27 минут назад

      Не убирать, а сажать как провокаторов

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94470
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11