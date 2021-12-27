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    Максименко, Мартинс, Хлусевич и Николсон – в старте «Спартака» на матч с «Кубанью»

    «Спартак» огласил стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка России против «Кубани».

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Литвинов, Кофрие, Айртон, Умяров, Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев, Николсон.

    Запасные: Селихов, Жиго, Кутепов, Чернов, Рассказов, Денисов, Классен, Пруцев, Зобнин, Ларссон, Игнатов, Соболев.

    • Матч в Москве начнется в 20:00.
    • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
    • «Кубань» – 16-я в ФНЛ.

    Ледяхов: «Допускаю, что «Спартак», «Локомотив» и многие другие клубы прекратят существование»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      jek718875 58 минут назад

      Максименко снова на коне?

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