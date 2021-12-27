Максименко, Мартинс, Хлусевич и Николсон – в старте «Спартака» на матч с «Кубанью»

Максименко снова на коне?
«Спартак» огласил стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка России против «Кубани».
«Спартак»: Максименко, Джикия, Литвинов, Кофрие, Айртон, Умяров, Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев, Николсон.
Запасные: Селихов, Жиго, Кутепов, Чернов, Рассказов, Денисов, Классен, Пруцев, Зобнин, Ларссон, Игнатов, Соболев.
- Матч в Москве начнется в 20:00.
- «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
- «Кубань» – 16-я в ФНЛ.
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