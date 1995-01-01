Карпин: «Из «Локомотива» и «Краснодара» никто не обращался»

Главный тренер сборной России Валерий прокомментировал интерес со стороны «Локомотива» и «Краснодара».

— Правда ли, что к вам обратились представители «Краснодара» и «Локомотива» по поводу сотрудничества?

— Нет, неправда. Ко мне никто из названных вами клубом не обращался.

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