Карпин: «Из «Локомотива» и «Краснодара» никто не обращался»

Карпин: - Ну пригласите меня хоть кто хоть куда...
Главный тренер сборной России Валерий прокомментировал интерес со стороны «Локомотива» и «Краснодара».
— Правда ли, что к вам обратились представители «Краснодара» и «Локомотива» по поводу сотрудничества?
— Нет, неправда. Ко мне никто из названных вами клубом не обращался.
- Контракт Карпина с РФС истекает в конце марта.
- Сборную России отстранили от стыков ЧМ-2022.
«Краснодар» заинтересован в Карпине. Его контракт с РФС истекает в конце марта
Цорн – о Карпине в «Локо»: «Ни с кем не ведем переговоры»