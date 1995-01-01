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    Карпин: «Из «Локомотива» и «Краснодара» никто не обращался»

    Главный тренер сборной России Валерий прокомментировал интерес со стороны «Локомотива» и «Краснодара».

    — Правда ли, что к вам обратились представители «Краснодара» и «Локомотива» по поводу сотрудничества?

    — Нет, неправда. Ко мне никто из названных вами клубом не обращался.

    • Контракт Карпина с РФС истекает в конце марта.
    • Сборную России отстранили от стыков ЧМ-2022.

    «Краснодар» заинтересован в Карпине. Его контракт с РФС истекает в конце марта

    Цорн – о Карпине в «Локо»: «Ни с кем не ведем переговоры»

    Карпин может возглавить «Локомотив» вместо Гисдоля

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14191

      Cleaner 2 часа назад

      Карпин: - Ну пригласите меня хоть кто хоть куда...

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