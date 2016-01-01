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    «Марсель» выкупит Гендузи у «Арсенала» (RMC Sport)

    Полузащитник Маттео Гендузи останется в «Марселе» и по окончании аренды из «Арсенала». Французы выкупят игрока.

    Сумм сделки составит 11 миллионов евро.

    • В этом сезоне Гендузи провел 38 матчей, забил 4 гола и сделал 11 результативных пасов.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
    • «Марсель» идет в Лиге 1 на 2-м месте.

    «Ньюкасл» заинтересован в Гендузи

    Гендузи – о ничьей с «Локомотивом»: «Мы контролировали игру с 1-й по 87-ю минуту, но пропустили дурацкий гол»

    Игроки «Марселя» показали следы на шее после стычки с фанатами «Ниццы»

    Источник: RMC Sport

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