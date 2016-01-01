«Марсель» выкупит Гендузи у «Арсенала» (RMC Sport)

Полузащитник Маттео Гендузи останется в «Марселе» и по окончании аренды из «Арсенала». Французы выкупят игрока.

Сумм сделки составит 11 миллионов евро.

В этом сезоне Гендузи провел 38 матчей, забил 4 гола и сделал 11 результативных пасов.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

«Марсель» идет в Лиге 1 на 2-м месте.

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