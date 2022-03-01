«Бавария» может за 30 миллионов купить защитника «Байера» Фримпонга

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг вскоре может сменить клуб. Нидерландцем интересуется «Бавария».

За него придется заплатить не менее 30 миллионов евро.

К Фримпонгу есть интерес также в Англии, Испании.

В 23 матчах этого сезона Бундеслиги на счету Фримпонга 1 гол и 6 результативных пасов.

«Бавария» с отрывом лидирует в Бундеслиге.

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