«Бавария» может за 30 миллионов купить защитника «Байера» Фримпонга

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг вскоре может сменить клуб. Нидерландцем интересуется «Бавария».
За него придется заплатить не менее 30 миллионов евро.
- К Фримпонгу есть интерес также в Англии, Испании.
- В 23 матчах этого сезона Бундеслиги на счету Фримпонга 1 гол и 6 результативных пасов.
- «Бавария» с отрывом лидирует в Бундеслиге.
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