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    «Бавария» может за 30 миллионов купить защитника «Байера» Фримпонга

    Защитник «Байера» Жереми Фримпонг вскоре может сменить клуб. Нидерландцем интересуется «Бавария».

    За него придется заплатить не менее 30 миллионов евро.

    • К Фримпонгу есть интерес также в Англии, Испании.
    • В 23 матчах этого сезона Бундеслиги на счету Фримпонга 1 гол и 6 результативных пасов.
    • «Бавария» с отрывом лидирует в Бундеслиге.

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    Источник: Sport1

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