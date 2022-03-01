Мбаппе получит 100 миллионов в качестве бонуса за продление контракта с «ПСЖ» (Le Parisien)

«ПСЖ» сделал новое предложение нападающему Килиану Мбаппе о продлении контракта.

По информации Le Parisien, 23-летнему французу предложили контракт до 2024 года с зарплатой 50 миллионов евро за сезон. Подписной бонус – 100 миллионов евро.

В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе примет контракт на таких условиях.

Француз летом станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что он отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.

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