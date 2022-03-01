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    Мбаппе получит 100 миллионов в качестве бонуса за продление контракта с «ПСЖ» (Le Parisien)

    «ПСЖ» сделал новое предложение нападающему Килиану Мбаппе о продлении контракта.

    По информации Le Parisien, 23-летнему французу предложили контракт до 2024 года с зарплатой 50 миллионов евро за сезон. Подписной бонус – 100 миллионов евро.

    В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе примет контракт на таких условиях.

    • Француз летом станет свободным агентом.
    • Ранее сообщалось, что он отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.

    Мбаппе может остаться в «ПСЖ», чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба

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    Источник: Le Parisien

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +932

      вальтер79 1 час назад

      ппц некоторым на еду не хватает а тут бонус 100 лямов остановите землю я сойду ))))

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      Рейтинг: +81

      Fortuna-Kirov 1 час назад

      Я бы принял)))

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