Мбаппе получит 100 миллионов в качестве бонуса за продление контракта с «ПСЖ» (Le Parisien)

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«ПСЖ» сделал новое предложение нападающему Килиану Мбаппе о продлении контракта.
По информации Le Parisien, 23-летнему французу предложили контракт до 2024 года с зарплатой 50 миллионов евро за сезон. Подписной бонус – 100 миллионов евро.
В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе примет контракт на таких условиях.
- Француз летом станет свободным агентом.
- Ранее сообщалось, что он отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой 45 миллионов в год.
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