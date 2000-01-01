«По семейным обстоятельствам». Украинец Каплиенко покинул «Торпедо»

«Торпедо» сообщил об уходе украинского защитника Александра Каплиенко. Он объяснен семейными обстоятельствами.

«Мы благодарим Александра Каплиенко за год, проведенный вместе, самоотдачу в играх и тренировочном процессе», – написало «Торпедо».

Игрок был в «Торпедо» с февраля 2021 года.

Он провел за команду 20 матчей.

«Торпедо» борется за путевку в РПЛ.

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