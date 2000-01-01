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    «По семейным обстоятельствам». Украинец Каплиенко покинул «Торпедо»

    «Торпедо» сообщил об уходе украинского защитника Александра Каплиенко. Он объяснен семейными обстоятельствами.

    «Мы благодарим Александра Каплиенко за год, проведенный вместе, самоотдачу в играх и тренировочном процессе», – написало «Торпедо».

    • Игрок был в «Торпедо» с февраля 2021 года.
    • Он провел за команду 20 матчей.
    • «Торпедо» борется за путевку в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Торпедо»

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