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    Агент Миранчука: «Разговоров об отъезде Алексея из Италии нет. Надеюсь на объективность»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о возможном возвращении футболиста в Россию из-за ситуации на Украине.

    «Возможный отъезд на фоне последних событий? Со мной точно никаких подобных разговоров нет. Я надеюсь на объективность и неполитиканство», – сказал Шпинев.

    • Миранчук забил гол и отдал ассист в матче с «Сампдорией» (4:0).
    • Он сыграл впервые с 22 января.
    • Миранчук более месяца восстанавливался после травмы.

    Агент Миранчука: «Алексею нелегко, он все ощущает. На россиянах за рубежом лежит повышенная ответственность»

    Гендиректор «Аталанты»: «Дружба Миранчука и Малиновского – пример того, как все должно быть»

    Серия А. «Аталанта» разгромила «Сампдорию», у Миранчука гол и ассист

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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