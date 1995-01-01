Агент Миранчука: «Разговоров об отъезде Алексея из Италии нет. Надеюсь на объективность»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о возможном возвращении футболиста в Россию из-за ситуации на Украине.

«Возможный отъезд на фоне последних событий? Со мной точно никаких подобных разговоров нет. Я надеюсь на объективность и неполитиканство», – сказал Шпинев.

Миранчук забил гол и отдал ассист в матче с «Сампдорией» (4:0).

Он сыграл впервые с 22 января.

Миранчук более месяца восстанавливался после травмы.

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Серия А. «Аталанта» разгромила «Сампдорию», у Миранчука гол и ассист