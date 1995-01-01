Ваноли решил остаться в «Спартаке» после обсуждения с клубом ситуации в мире

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли и его помощники не собираются покидать Россию, сообщает «Матч ТВ».

Ваноли и его штаб обсудили ситуацию в мире с руководством клуба и решили остаться в «Спартаке», несмотря на рекомендации МИД Италии об отъезде граждан этой страны из России.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.

Итальянец сменил Руя Виторию.

В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).

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