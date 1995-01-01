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    Ваноли решил остаться в «Спартаке» после обсуждения с клубом ситуации в мире

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли и его помощники не собираются покидать Россию, сообщает «Матч ТВ».

    Ваноли и его штаб обсудили ситуацию в мире с руководством клуба и решили остаться в «Спартаке», несмотря на рекомендации МИД Италии об отъезде граждан этой страны из России.

    • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
    • Итальянец сменил Руя Виторию.
    • В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).

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    Агент Ваноли: «Паоло решил остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»

    Италия призвала своих граждан покинуть Россию. Ваноли проведет консультации в посольстве

    Ваноли: «Перед «Спартаком» поставлена цель выиграть Кубок России»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +372

      SLADE2019 2 часа назад

      Конечно оставайся, кому ты где то еще нужен?

      3
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      Рейтинг: +30924

      VVM1964 > SLADE2019 2 часа назад

      Это ты, кроме родных (если есть) никому не нужен ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23655

      bset 2 часа назад

      Хорошие новости. По матчу с ЦСКА оставил очень приятные впечатления.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      playsh 2 часа назад

      Браво,Ваноли,очень приятно,что есть в этом мире нормальные люди.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14431

      житель СПб > playsh 1 час назад

      Согласен, нормальное решение - без торопливости. Время все покажет и расставит по местам.

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