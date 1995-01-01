Ваноли решил остаться в «Спартаке» после обсуждения с клубом ситуации в мире

Конечно оставайся, кому ты где то еще нужен?
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли и его помощники не собираются покидать Россию, сообщает «Матч ТВ».
Ваноли и его штаб обсудили ситуацию в мире с руководством клуба и решили остаться в «Спартаке», несмотря на рекомендации МИД Италии об отъезде граждан этой страны из России.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
- Итальянец сменил Руя Виторию.
- В дебютном матче с новым тренером спартаковцы уступили ЦСКА (0:2).
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