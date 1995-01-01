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    Рамос, скорее всего, не сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов

    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может пропустить ответный матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы.

    По информации Foot Mercato, участие 35-летнего испанца в матче против бывшего клуба маловероятно. Игра состоится 9 марта.

    • Рамос провел 5 матчей за «ПСЖ» и забил 1 гол.
    • Испанец пропустил большую часть этого сезона из-за травм.
    • Он до лета 2021 года выступал за «Реал», в котором провел 16 сезонов.

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    Источник: Foot Mercato

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