Рамос, скорее всего, не сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может пропустить ответный матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы.
По информации Foot Mercato, участие 35-летнего испанца в матче против бывшего клуба маловероятно. Игра состоится 9 марта.
- Рамос провел 5 матчей за «ПСЖ» и забил 1 гол.
- Испанец пропустил большую часть этого сезона из-за травм.
- Он до лета 2021 года выступал за «Реал», в котором провел 16 сезонов.
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