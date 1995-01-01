Рамос, скорее всего, не сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может пропустить ответный матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы.

По информации Foot Mercato, участие 35-летнего испанца в матче против бывшего клуба маловероятно. Игра состоится 9 марта.

Рамос провел 5 матчей за «ПСЖ» и забил 1 гол.

Испанец пропустил большую часть этого сезона из-за травм.

Он до лета 2021 года выступал за «Реал», в котором провел 16 сезонов.

«Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется Рамосом

Рамос требовал у Переса зарплату, как у Пике в «Барсе»: «Он получает так много, я хочу столько же или больше»

Официально: Рамос пропустит первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»