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    Украинец Годзюр расторг контракт с «Уралом» через месяц после его продления («Матч ТВ»)

    Голкипер Ярослав Годзюр покинул «Урал», утверждает «Матч ТВ».

    Стороны расторгли контракт, который в начале февраля был продлен до лета 2023 года.

    • 36-летний Годзюр выступал за «Урал» с 2017 года.
    • Вратарь пропустил 146 голов в 112 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14780

      KLIM777 38 минут назад

      проявил сожаление...ух ты какой...молодец...

      Жаль, что этого не произошло после создания Аллеи Ангела в Донецке с сотней убитых детей. Валите гниды, жизни вам не будет.

      0
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      Рейтинг: +450

      FС Spаrtак 1 час назад

      не велика потеря.под 40 лет ему.пусть едет и там теперь хер сасет

      0
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      Рейтинг: +126

      vadikrew 6 часов назад

      Да действительно.. Как играть, когда родных нациков хотят поубивать? А то, что 8 лет творилось на донбасе никого не смущало. ******* ******

      3
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      Рейтинг: +1215

      VikNMar 6 часов назад

      Вали в свою хохландию ...

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