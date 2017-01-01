Украинец Годзюр расторг контракт с «Уралом» через месяц после его продления («Матч ТВ»)

Голкипер Ярослав Годзюр покинул «Урал», утверждает «Матч ТВ».

Стороны расторгли контракт, который в начале февраля был продлен до лета 2023 года.

36-летний Годзюр выступал за «Урал» с 2017 года.

Вратарь пропустил 146 голов в 112 матчах.

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