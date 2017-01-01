Украинец Годзюр расторг контракт с «Уралом» через месяц после его продления («Матч ТВ»)

проявил сожаление...ух ты какой...молодец...
Жаль, что этого не произошло после создания Аллеи Ангела в Донецке с сотней убитых детей. Валите гниды, жизни вам не будет.
Голкипер Ярослав Годзюр покинул «Урал», утверждает «Матч ТВ».
Стороны расторгли контракт, который в начале февраля был продлен до лета 2023 года.
- 36-летний Годзюр выступал за «Урал» с 2017 года.
- Вратарь пропустил 146 голов в 112 матчах.
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