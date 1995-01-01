Рангник сомневается, что Роналду будет основным форвардом «МЮ» в следующем сезоне (Daily Mail)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник недоволен формой нападающего Криштиану Роналду.

Немец сомневается, что 37-летний футболист сможет постоянно выходить в стартовом составе в следующем сезоне и показывать эффективную игру.

Рангник считает, что команде нужен более молодой форвард, чем португалец.

Роналду вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.

Он забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.

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