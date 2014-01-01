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    Мбаппе может остаться в «ПСЖ», чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба

    У нападающего Килиана Мбаппе, возможно, есть мотивация продолжить выступать за «ПСЖ».

    23-летний футболист рассматривает вариант с заключением краткосрочного контракта с парижанами.

    Француз может остаться, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

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    Источник: El Chiringuito TV

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2417

      Play 3 часа назад

      Да он до конца сезона станет, там один хрен кроме него никто не забивает.

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