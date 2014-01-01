Мбаппе может остаться в «ПСЖ», чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба

У нападающего Килиана Мбаппе, возможно, есть мотивация продолжить выступать за «ПСЖ».

23-летний футболист рассматривает вариант с заключением краткосрочного контракта с парижанами.

Француз может остаться, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Мбаппе – 156 голов;

Эдинсон Кавани – 200 голов.

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