Агент Миранчука: «Леша готов играть. Он в заявке на сегодняшний матч «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что россиянин попал в заявку команды на матч с «Сампдорией».

«Лeша в полном порядке. Готов играть, он восстановился. В заявке на сегодняшний матч «Аталанты», — сказал Шпинeв

Миранчук получил травму в январе.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 13 матчах.

На футболиста в январе претендовал «Лацио».

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