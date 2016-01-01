Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Агент Миранчука: «Леша готов играть. Он в заявке на сегодняшний матч «Аталанты»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что россиянин попал в заявку команды на матч с «Сампдорией».

    «Лeша в полном порядке. Готов играть, он восстановился. В заявке на сегодняшний матч «Аталанты», — сказал Шпинeв

    • Миранчук получил травму в январе.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • На футболиста в январе претендовал «Лацио».

    Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»

    Миранчук вернулся в общую группу «Аталанты», но тренируется с ограничениями

    Агент Миранчука: «У Алексея все хорошо, набирает форму»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94444
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68889
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11