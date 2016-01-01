Агент Миранчука: «Леша готов играть. Он в заявке на сегодняшний матч «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что россиянин попал в заявку команды на матч с «Сампдорией».
«Лeша в полном порядке. Готов играть, он восстановился. В заявке на сегодняшний матч «Аталанты», — сказал Шпинeв
- Миранчук получил травму в январе.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- На футболиста в январе претендовал «Лацио».
Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией»
Миранчук вернулся в общую группу «Аталанты», но тренируется с ограничениями