«Зенит» продлил контракт с генеральным директором Медведевым на три года

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«Зенит» объявил о продлении контракта с генеральным директором клуба Александром Медведевым.
Новое соглашение рассчитано на три года.
- Медведев занимает пост гендиректора «Зенита» с февраля 2019 года.
- При нем клуб 3 раза подряд стал чемпионом России.
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