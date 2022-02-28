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    «Зенит» продлил контракт с генеральным директором Медведевым на три года

    «Зенит» объявил о продлении контракта с генеральным директором клуба Александром Медведевым.

    Новое соглашение рассчитано на три года.

    • Медведев занимает пост гендиректора «Зенита» с февраля 2019 года.
    • При нем клуб 3 раза подряд стал чемпионом России.

    Медведев: «Зенит» показал, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов»

    Гендиректор «Зенита» – об отмененном голе в ворота «Бетиса»: «Испанский игрок валялся так, будто ему ногу оторвали»

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    Источник: сайт «Зенита»

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