Президент «Урала» Иванов: «Думаю, рост курса евро отразится на всех командах РПЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о резком изменении курса валют из-за ситуации на Украине.

«Думаю, что рост курса евро отразится на всех командах, не только на «Урале». Сейчас будем смотреть на развитие ситуации.

Мы платим футболистам зарплату в рублях, а не в евро», – сказал Иванов.

«Урал» идет на 12-м месте в РПЛ.

Ближайший соперник команды – «Краснодар» (7 марта).

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