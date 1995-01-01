Президент «Урала» Иванов: «Думаю, рост курса евро отразится на всех командах РПЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о резком изменении курса валют из-за ситуации на Украине.
«Думаю, что рост курса евро отразится на всех командах, не только на «Урале». Сейчас будем смотреть на развитие ситуации.
Мы платим футболистам зарплату в рублях, а не в евро», – сказал Иванов.
- «Урал» идет на 12-м месте в РПЛ.
- Ближайший соперник команды – «Краснодар» (7 марта).
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