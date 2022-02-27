«Бавария» претендует на 17-летнего Гави

Хави скорей всего его не отдаст.
Полузащитник «Барселоны» Гави заинтересовал «Баварию».
Приоритет 17-летнего футболиста – остаться в каталонском клубе.
Стороны ведут переговоры о продлении контракта, истекающего в 2023 году.
- В этом сезоне Гави забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Гави близок к продлению контракта с «Барсой» до 2027 года. В нем заинтересован Хави (Sport.es)
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави
Гави подпишет новый контракт с «Барсой» до 2026 года. Отступные – 1 миллиард (COPE)