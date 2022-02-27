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    «Бавария» претендует на 17-летнего Гави

    Полузащитник «Барселоны» Гави заинтересовал «Баварию».

    Приоритет 17-летнего футболиста – остаться в каталонском клубе.

    Стороны ведут переговоры о продлении контракта, истекающего в 2023 году.

    • В этом сезоне Гави забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 31 матче.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    Гави близок к продлению контракта с «Барсой» до 2027 года. В нем заинтересован Хави (Sport.es)

    «Ливерпуль» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави

    Гави подпишет новый контракт с «Барсой» до 2026 года. Отступные – 1 миллиард (COPE)

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +94445

      zigbert 35 минут назад

      Хави скорей всего его не отдаст.

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