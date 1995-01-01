Лучший бомбардир РПЛ Агаларов не забил в четвертом матче чемпионата подряд

«Уфа» на выезде проиграла «Ахмату» со счетом 1:2 в 19-м туре РПЛ.

Нападающий башкирской команды Гамид Агаларов забить не сумел. Для него это четвертый матч чемпионата подряд без голов.

Ранее 21-летний форвард не отличался в играх с «Локомотивом» (0:2), «Динамо» (0:2) и «Спартаком» (1:1).

Агаларов – лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2021/22.

У него 13 мячей в 19 встречах.

Шелия, Тимофеев, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Уфой»; Иванов, Агаларов, Ортис выйдут у гостей

Агаларов сделал дубль за «Уфу» в товарищеском матче с «Балтикой» (2:1)

Газизов: «Не дам гарантий, что Агаларов не уйдeт из «Уфы» зимой»