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    Лучший бомбардир РПЛ Агаларов не забил в четвертом матче чемпионата подряд

    «Уфа» на выезде проиграла «Ахмату» со счетом 1:2 в 19-м туре РПЛ.

    Нападающий башкирской команды Гамид Агаларов забить не сумел. Для него это четвертый матч чемпионата подряд без голов.

    Ранее 21-летний форвард не отличался в играх с «Локомотивом» (0:2), «Динамо» (0:2) и «Спартаком» (1:1).

    • Агаларов – лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2021/22.
    • У него 13 мячей в 19 встречах.

    Шелия, Тимофеев, Уткин – в старте «Ахмата» на матч с «Уфой»; Иванов, Агаларов, Ортис выйдут у гостей

    Агаларов сделал дубль за «Уфу» в товарищеском матче с «Балтикой» (2:1)

    Газизов: «Не дам гарантий, что Агаларов не уйдeт из «Уфы» зимой»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +94445

      zigbert 47 минут назад

      В этой игре Агаларов был активен и где то ему чуть не повезло с реализацией. Моменты у него были.

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