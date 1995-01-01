Миранчук вернулся в общую группу «Аталанты», но тренируется с ограничениями

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук готовится к возвращению в строй. Он тренируется в общей группе, но с ограничениями.
То же самое касается его партнеров Хосе Паломино и Луиса Муриэля.
- Миранчук получил травму в январе.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- На футболиста в январе претендовал «Лацио».
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