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    Миранчук вернулся в общую группу «Аталанты», но тренируется с ограничениями

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук готовится к возвращению в строй. Он тренируется в общей группе, но с ограничениями.

    То же самое касается его партнеров Хосе Паломино и Луиса Муриэля.

    • Миранчук получил травму в январе.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • На футболиста в январе претендовал «Лацио».

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    Источник: Calciomercato

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