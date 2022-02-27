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    Албания отказалась играть с Россией в Лиге наций

    Министр иностранных дел Албании Олта Джачка сообщила о санкциях в отношении России. Они коснулись футбола.

    Албания решила не играть с Россией в новом сезоне Лиги наций, который начнется летом.

    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.
    • Матчи России и Албании были запланированы на 2 и 13 июня.
    • ФИФА, в свою очередь, решила не отстранять Россию от турниров.

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

    Президент Шведского футбольного союза: «Ожидали от ФИФА более жесткой позиции по России. Мы по-прежнему отказываемся играть»

    Источник: Explaining Albania

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1312

      стоп кран 2 часа назад

      Даже Албания ))) Ну пукин , могешь посадить свою страну в лужу ))) Страна изгой,куле.

      2
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      Рейтинг: +120

      vadikrew 2 часа назад

      Кто это вообще такие на карте мира и чего они стоят? В свою историю пусть заглянут, шакалы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1239

      Vitaga 2 часа назад

      криминальная албания не хочет играть с Россией. странно... неужели весь мир испугался наших ракет? по идее к этому все предпосылки. такого напряга не было со времен карибского кризиса

      0
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      Рейтинг: +1312

      стоп кран > Vitaga 2 часа назад

      такого напряга не было====К сожалению да. Ваш пукин по ходу того...Заклин мозгов, поплавило наглухо .Нажмет на кнопку---- и тебе, и мне, и всем на Земле ничего больше не нужно будет навсегда. По ходу он готов .Не зря ж он говорил ---они сдохнут, а мы все в рай.

      0
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      Рейтинг: +937

      Lilipyt 2 часа назад

      Ахахах клоуны вы то куда)))

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      Рейтинг: +2337

      СуперПАВ9 > Lilipyt 2 часа назад

      Клоуны боюсь тут мы все

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      Рейтинг: +1312

      стоп кран > СуперПАВ9 2 часа назад

      В первый раз ты что то умное сказал.В первый раз тебе плюсик кидаю.

      0
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      Рейтинг: +1266

      aubergine 3 часа назад

      Это просто уже какая-то хрень, которая ни в какие ворота не лезет. Алабанские упыри жёстко геноцидили сербов в Косово и Метохии. Там прямо полноценный геноцид был, и теперь эти нелюди чего-то вякают против нас?! Просто куча информации и видео в инете по геноциду сербов от рук этих мразей, и они что-то базарят. Пусть сами тогда со всех турниров снимаются уроды, и косово заодно сербам вернут, козлы, раз такие принципиальные борцуны за международные права.

      4
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      Рейтинг: +545

      Demgel 3 часа назад

      Вобла Жвачка высказалась весьма опрометчиво, тем более ребятки состоят в блоке ЖРАТО.

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