Албания отказалась играть с Россией в Лиге наций

Министр иностранных дел Албании Олта Джачка сообщила о санкциях в отношении России. Они коснулись футбола.

Албания решила не играть с Россией в новом сезоне Лиги наций, который начнется летом.

Это реакция на спецоперацию России на Украине.

Матчи России и Албании были запланированы на 2 и 13 июня.

ФИФА, в свою очередь, решила не отстранять Россию от турниров.

Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

Президент Шведского футбольного союза: «Ожидали от ФИФА более жесткой позиции по России. Мы по-прежнему отказываемся играть»