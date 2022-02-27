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    Палинья и Гакпо – цели «Манчестер Юнайтед» на лето

    «Манчестер Юнайтед» наметил две трансферные цели из топ-5 европейских лиг. Речь идет о форварде ПСВ Коди Гакпо и полузащитнике «Спортинга» Жoаo Палинье.

    Трансферы могут осуществиться летом.

    • 26-летний Палинья находится в системе лиссабонцев с 2013 года, он стоит 26 миллионов евро.
    • 22-летний Гакпо стоит 22 миллиона евро.
    • «Манчестер Юнайтед» летом возглавит новый тренер.

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    Источник: Mirror

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    27.02.2022 19:50
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