Палинья и Гакпо – цели «Манчестер Юнайтед» на лето

«Манчестер Юнайтед» наметил две трансферные цели из топ-5 европейских лиг. Речь идет о форварде ПСВ Коди Гакпо и полузащитнике «Спортинга» Жoаo Палинье.
Трансферы могут осуществиться летом.
- 26-летний Палинья находится в системе лиссабонцев с 2013 года, он стоит 26 миллионов евро.
- 22-летний Гакпо стоит 22 миллиона евро.
- «Манчестер Юнайтед» летом возглавит новый тренер.
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