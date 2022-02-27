АПЛ. «Вест Хэм» минимально победил «Вулверхэмптон» и опередил «Арсенал»

«Вест Хэм» в 27-м туре чемпионата Англии переиграл «Вулверхэмптон». Единственный мяч забил полузащитник Томаш Соучек.
У «Вест Хэма» на 90+1 минуте на замену вышел бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Лондонцы поднялись на пятое место, опередив «Арсенал».
«Вулверхэмптон» второй раз за неделю проиграл в Лондоне. Три дня назад команда Бруну Лажи уступила «Арсеналу» (1:2).
Англия. АПЛ. 27-й тур
Вест Хэм – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Соучек, 59.
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