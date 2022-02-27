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    АПЛ. «Вест Хэм» минимально победил «Вулверхэмптон» и опередил «Арсенал»

    «Вест Хэм» в 27-м туре чемпионата Англии переиграл «Вулверхэмптон». Единственный мяч забил полузащитник Томаш Соучек.

    У «Вест Хэма» на 90+1 минуте на замену вышел бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

    Лондонцы поднялись на пятое место, опередив «Арсенал».

    «Вулверхэмптон» второй раз за неделю проиграл в Лондоне. Три дня назад команда Бруну Лажи уступила «Арсеналу» (1:2).

    Англия. АПЛ. 27-й тур

    Вест Хэм – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Соучек, 59.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2022 18:57
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