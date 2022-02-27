Глава Федерации футбола Франции: «Склоняюсь к отстранению России от ЧМ-2022. Все зашло так далеко»

Жаль,что в свое время ,Бонапарта не вздернули....щас тихо было бы...
Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции, считает, что России не должно быть на чемпионате мира-2022. Он надеется на консенсус футбольного сообщества.
«Склоняюсь к отстранению России от чемпионата мира-2022. Все зашло так далеко, что мир футбола не должен оставаться нейтральным.
Не буду возражать против отстранения России. Думаю, реакция футбольного мира будет единой», – сказал Ле Грэ.
- Финал Лиги чемпионов уже перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
- Российским клубам запрещено играть на родине.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
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