Глава Федерации футбола Франции: «Склоняюсь к отстранению России от ЧМ-2022. Все зашло так далеко»

Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции, считает, что России не должно быть на чемпионате мира-2022. Он надеется на консенсус футбольного сообщества.

«Склоняюсь к отстранению России от чемпионата мира-2022. Все зашло так далеко, что мир футбола не должен оставаться нейтральным.

Не буду возражать против отстранения России. Думаю, реакция футбольного мира будет единой», – сказал Ле Грэ.

Финал Лиги чемпионов уже перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Российским клубам запрещено играть на родине.

Это реакция на спецоперацию России на Украине.

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