Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Глава Федерации футбола Франции: «Склоняюсь к отстранению России от ЧМ-2022. Все зашло так далеко»

    Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции, считает, что России не должно быть на чемпионате мира-2022. Он надеется на консенсус футбольного сообщества.

    «Склоняюсь к отстранению России от чемпионата мира-2022. Все зашло так далеко, что мир футбола не должен оставаться нейтральным.

    Не буду возражать против отстранения России. Думаю, реакция футбольного мира будет единой», – сказал Ле Грэ.

    • Финал Лиги чемпионов уже перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Российским клубам запрещено играть на родине.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

    Албания отказалась играть с Россией в Лиге наций

    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2022 18:20
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10529

      alex1951 4 часа назад

      Жаль,что в свое время ,Бонапарта не вздернули....щас тихо было бы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1115

      Argon 6 часов назад

      Разве это не геноцид? Отмена спорт. мероприятий, потому что русские, запрещать что либо по национальному признаку, это ли не геноцид народа? Черные, которые ноют во всем мире, что их притесняют по сравнению с русскими даже не знают, что такое дискриминация

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      kif123kif 6 часов назад

      Проститутки пиндосовские и Гей-европа рты открывают.... Это уже к нам - кто ****, кто гражданин???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1136

      Freyd 7 часов назад

      Кто сильней вякнет про Россию,тем пиндосы больше банан дадут:)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2149

      CSKA471 7 часов назад

      Данасрать на вас чертовыдвуличные ублюдки, и без васмразей будем жить, чертовышлюхи мойте ноги рубероидам дальше, заглатывайте у лгбт, предавайте природу, отключайте от интернета, *********, будем больше между собой общаться, в походы ходить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31703

      oyabun 7 часов назад

      А когда американцы в Ирак по беспределу вторглись, их исключили из всех спортивных федераций?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2149

      CSKA471 > oyabun 7 часов назад

      Эти м.рази сами себе федерация, осталоные федерации, кроме немногих, у них заглатывают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4432

      neim 7 часов назад

      А что скажет глава федерации нашего футбола ?
      И не зашла ли французская федерация футбола слишком далеко в своих желаниях ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +468

      v.v.navashinsky > neim 5 часов назад

      Это не желания,это сны такие они видят.Одной ночью проснутся в холодном поту с криком:"Во,б...ь,приснится же!!!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4432

      neim > v.v.navashinsky 5 часов назад

      Пока читал, думал что будет крик " русские идут" и как следствие прыжок из окна ))).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +468

      v.v.navashinsky > neim 4 часа назад

      Прыжок из окна,а за окном Русские танки.Возможно и так.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10998

      BRO_football 7 часов назад

      Действительно, всё зашло слишком далеко. На основании мнения одного человека из Федерации футбола Франции ФИФА должен принять решение об отстранении России от ЧМ.
      Вон африканские страны по десятку лет войны у себя ведут и почему-то их сборные никто не отстраняет от международных соревнований. А как Россия, так сразу надо отстранить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3973

      Snek 7 часов назад

      Ожидаемо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      adro 8 часов назад

      Раша тумбай

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2149

      CSKA471 > adro 7 часов назад

      В очко себе залей

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11