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  • Колосков: «Нет оснований для изоляции российского футбола. Ситуация нормальная, рабочая»

Колосков: «Нет оснований для изоляции российского футбола. Ситуация нормальная, рабочая»

27 февраля 2022, 13:51
5

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не видит причин для изоляция российского футбола. Ситуация нормальная.

«Что касается футбола, то ситуация пока нормальная, рабочая. Изоляция – это исключение РФС из состава ФИФА. Пока к этому не идет, оснований, опять-таки нет. ФИФА пока не определилось со своим решением. Чтобы исключить сборную России из числа участников ЧМ, нужно чтобы РФС нарушил правила и нормы ФИФА. Это прописано в регламенте. Сегодня таких нарушений нет», – сказал Колосков.

  • Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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mihail200606
1645961621
Да им по фиг.. Объяснят, что нестандартный случай и все
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portero
1645961980
Вас пошлушать, у вас то всё в "шоколаде" а на деле опять дерьмо...
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polt
1645964788
Колосков, с днем оптимиста! Пролетим мы все, и ЛЕ и ЧМ.
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Fusballer
1645964844
"Ситуация нормальная, рабочая" - Колосков в маразме уже что ли?!
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