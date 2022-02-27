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    Колосков: «Нет оснований для изоляции российского футбола. Ситуация нормальная, рабочая»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не видит причин для изоляция российского футбола. Ситуация нормальная.

    «Что касается футбола, то ситуация пока нормальная, рабочая. Изоляция — это исключение РФС из состава ФИФА. Пока к этому не идет, оснований, опять-таки нет. ФИФА пока не определилось со своим решением. Чтобы исключить сборную России из числа участников ЧМ, нужно чтобы РФС нарушил правила и нормы ФИФА. Это прописано в регламенте. Сегодня таких нарушений нет», – сказал Колосков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +59403

      portero 33 минуты назад

      Вас пошлушать, у вас то всё в "шоколаде" а на деле опять дерьмо...

      0
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      Рейтинг: +7374

      mihail200606 39 минут назад

      Да им по фиг.. Объяснят, что нестандартный случай и все

      0
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