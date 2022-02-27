Колосков: «Нет оснований для изоляции российского футбола. Ситуация нормальная, рабочая»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не видит причин для изоляция российского футбола. Ситуация нормальная.
«Что касается футбола, то ситуация пока нормальная, рабочая. Изоляция – это исключение РФС из состава ФИФА. Пока к этому не идет, оснований, опять-таки нет. ФИФА пока не определилось со своим решением. Чтобы исключить сборную России из числа участников ЧМ, нужно чтобы РФС нарушил правила и нормы ФИФА. Это прописано в регламенте. Сегодня таких нарушений нет», – сказал Колосков.
- Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
Источник: Sport24