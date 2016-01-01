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    Месси после игры с «Сент-Этьеном» улетел в Барселону

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси после матча 26-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1) отправился в Барселону. Там будет празднование дня рождения его жены.

    Самолет Месси приземлился в Каталонии в 1:35 по местному времени.

    • Аргентинец в матче с «Сент-Этьеном» оформил ассистентский дубль.
    • Он воспитанник «Барселоны» и играл за нее до прошлого года.
    • В сезоне Лиги 1 у аргентинца 16 матчей, 2 гола, 11 результативных пасов.

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    Источник: твиттер Жерара Ромеро

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