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    Лига 1. Дубль и ассист Мбаппе принесли «ПСЖ» волевую победу над «Сент-Этьеном»

    «ПСЖ» в 26-м туре чемпионата Франции переиграл «Сент-Этьен». Дублем и результативным пасом у хозяев отметился Килиан Мбаппе, причем его команда пропустила первой.

    У Лионеля Месси два голевых паса.

    Команда Маурисио Почеттино лидирует в чемпионате с 16-очковым отрывом. «Сент-Этьен» идет 16-м.

    Франция. Лига 1. 26-й тур

    ПСЖ – Сент-Этьен – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Буанга, 16; 1:1 – Мбаппе, 42; 2:1 – Мбаппе, 47; 3:1 – Данилу, 52.

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    Турнирная таблица Лиги 1

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    Месси после игры с «Сент-Этьеном» улетел в Барселону

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14348

      житель СПб 10 часов назад

      Два игрока сделали всю игру! Причем Месси - где-то далеко на 2 месте. процентов 20 от Килиана.

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      Рейтинг: +769

      Soccerdealer63 13 часов назад

      Мбаппе - это какой-то джавелин )))

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