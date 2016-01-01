Лига 1. Дубль и ассист Мбаппе принесли «ПСЖ» волевую победу над «Сент-Этьеном»

«ПСЖ» в 26-м туре чемпионата Франции переиграл «Сент-Этьен». Дублем и результативным пасом у хозяев отметился Килиан Мбаппе, причем его команда пропустила первой.

У Лионеля Месси два голевых паса.

Команда Маурисио Почеттино лидирует в чемпионате с 16-очковым отрывом. «Сент-Этьен» идет 16-м.

Франция. Лига 1. 26-й тур

ПСЖ – Сент-Этьен – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Буанга, 16; 1:1 – Мбаппе, 42; 2:1 – Мбаппе, 47; 3:1 – Данилу, 52.

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