Лига 1. Дубль и ассист Мбаппе принесли «ПСЖ» волевую победу над «Сент-Этьеном»

Два игрока сделали всю игру! Причем Месси - где-то далеко на 2 месте. процентов 20 от Килиана.
«ПСЖ» в 26-м туре чемпионата Франции переиграл «Сент-Этьен». Дублем и результативным пасом у хозяев отметился Килиан Мбаппе, причем его команда пропустила первой.
У Лионеля Месси два голевых паса.
Команда Маурисио Почеттино лидирует в чемпионате с 16-очковым отрывом. «Сент-Этьен» идет 16-м.
Франция. Лига 1. 26-й тур
Голы: 0:1 – Буанга, 16; 1:1 – Мбаппе, 42; 2:1 – Мбаппе, 47; 3:1 – Данилу, 52.
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