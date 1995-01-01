«Эвертон» и «Манчестер Сити» вышли на матч в майках с флагом Украины. Зинченко не сдержал слез

В эти минуты проходит матч 27-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Сити». Футболисты вышли на игру в майках с украинским флагом.

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, начавший матч в запасе манчестерцев, не сдержал слез во время предматчевой церемонии.

В запасе «Эвертона» остался другой украинец Виталий Миколенко.

Россия на этой неделе начала спецоперацию на Украине.

Зинченко накануне поучаствовал в акции протеста в Манчестере.

Фото: трансляция Setanta.

АПЛ. «Манчестер Сити» оказался сильнее «Эвертона», Зинченко и Миколенко остались в запасе

«Альянц Арену» окрасили в цвета флага Украины

Зинченко поучаствовал в манчестерской акции против спецоперации России на Украине