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    «Эвертон» и «Манчестер Сити» вышли на матч в майках с флагом Украины. Зинченко не сдержал слез

    В эти минуты проходит матч 27-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Сити». Футболисты вышли на игру в майках с украинским флагом.

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, начавший матч в запасе манчестерцев, не сдержал слез во время предматчевой церемонии.

    • В запасе «Эвертона» остался другой украинец Виталий Миколенко.
    • Россия на этой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • Зинченко накануне поучаствовал в акции протеста в Манчестере.

    Фото: трансляция Setanta.

    АПЛ. «Манчестер Сити» оказался сильнее «Эвертона», Зинченко и Миколенко остались в запасе

    «Альянц Арену» окрасили в цвета флага Украины

    Зинченко поучаствовал в манчестерской акции против спецоперации России на Украине

    Источник: Бомбардир.ру

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