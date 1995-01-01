Сака – лучший игрок «Арсенала» в сезоне АПЛ по девяти показателям

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака лучший в этом сезоне АПЛ в своей команде сразу по нескольким показателям. Они следующие:

количество ударов по воротам:

количество навесов;

заработанные фолы;

выигранные единоборства;

удары в створ;

созданные голевые моменты;

удачные обводки;

касания в чужой штрафной;

передачи в финальную треть поля.

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