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    Сака – лучший игрок «Арсенала» в сезоне АПЛ по девяти показателям

    Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака лучший в этом сезоне АПЛ в своей команде сразу по нескольким показателям. Они следующие:

    • количество ударов по воротам:
    • количество навесов;
    • заработанные фолы;
    • выигранные единоборства;
    • удары в створ;
    • созданные голевые моменты;
    • удачные обводки;
    • касания в чужой штрафной;
    • передачи в финальную треть поля.

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    Источник: Squawka Football

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