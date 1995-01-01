Сака – лучший игрок «Арсенала» в сезоне АПЛ по девяти показателям

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака лучший в этом сезоне АПЛ в своей команде сразу по нескольким показателям. Они следующие:
- количество ударов по воротам:
- количество навесов;
- заработанные фолы;
- выигранные единоборства;
- удары в створ;
- созданные голевые моменты;
- удачные обводки;
- касания в чужой штрафной;
- передачи в финальную треть поля.
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