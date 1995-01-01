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    Леау – 3-й португалец, забивший 20 голов в Серии А

    В 27-м туре чемпионата Италии «Милан» дома сыграл вничью с «Удинезе» – 1:1.

    Счет в матче открыл нападающий хозяев поля Рафаэль Леау.

    Для него этот гол стал 20-м в играх Серии А.

    Леау стал третьим португальцем в истории турнира, которому удалось достичь данного показателя. Ранее это делали Криштиану Роналду (81) и Руй Кошта (42).

    Леау – 2-й игрок «Милана», забивавший в каждом из 7 дней недели в Серии А

    Леау может перейти из «Милана» в «Арсенал»

    Леау – лучший игрок матча с «Венецией» по четырем показателям. Им интересуется «Манчестер Сити»

    Источник: Goal

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