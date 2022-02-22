Бускетс может перейти в «Интер Майами»

Клубы МЛС с прошлого лета проявляют интерес к полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу.

33-летний футболист решил провести сезон-2021/22 в каталонской команде, после чего вопрос о его будущем снова будет обсуждаться.

Один из вариантов продолжения карьеры для испанца – «Интер Майами».

В этом сезоне Бускетс провел 34 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Его контракт с «Барсой» действует до 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

У Траоре 4 ассиста в 5 матчах за «Барселону». В последних 2 сезонах за «Вулверхэмптон» было 3

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