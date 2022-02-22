Лапорта – о Холанде в «Барсе»: «Надеюсь, летом мы хорошо поработаем на трансферном рынке»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключил покупку форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда ближайшим летом.

«Мы очень хорошо поработали в зимнее трансферное окно, и мы хотим добиться еще большего успеха летом.

Холанд? Надеюсь, что летом мы тоже хорошо поработаем, и что все мы будем удовлетворены достигнутыми результатами», – сказал Лапорта.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Рыночная стоимость норвежца – 150 миллионов евро.

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