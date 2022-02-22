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    Лапорта – о Холанде в «Барсе»: «Надеюсь, летом мы хорошо поработаем на трансферном рынке»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключил покупку форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда ближайшим летом.

    «Мы очень хорошо поработали в зимнее трансферное окно, и мы хотим добиться еще большего успеха летом.

    Холанд? Надеюсь, что летом мы тоже хорошо поработаем, и что все мы будем удовлетворены достигнутыми результатами», – сказал Лапорта.

    • В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Рыночная стоимость норвежца – 150 миллионов евро.

    «Реал» и «Барселона» обеспокоены травмами Холанда в этом сезоне

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    Новичок «Краснодара» Ботхейм: «Холанд – самый фантастический футболист, с которым я когда-либо играл»

    Источник: Sport.es

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