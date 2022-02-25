Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» в четвертом матче подряд

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет с «Сассуоло» в гостевом матче 27-го тура Серии А.

30-летний футболист не попал в заявку команды в четвертой игре подряд.

Ранее он пропустил встречи со «Специей» и дважды с «Аталантой».

Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

«Сассуоло» примет «Фиорентину» сегодня в 22:45 мск.

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Кокорин может пропустить матч с «Сассуоло». Он тренируется индивидуально