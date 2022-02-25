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    Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» в четвертом матче подряд

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет с «Сассуоло» в гостевом матче 27-го тура Серии А.

    30-летний футболист не попал в заявку команды в четвертой игре подряд.

    Ранее он пропустил встречи со «Специей» и дважды с «Аталантой».

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
    • «Сассуоло» примет «Фиорентину» сегодня в 22:45 мск.

    Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»

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    Кокорин может пропустить матч с «Сассуоло». Он тренируется индивидуально

    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 08:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1386

      Тазит 10 часов назад

      Не удивлюсь если скоро РКН будет блокировать ресурсы, упоминающие Кокорина как футболиста.
      За дезинформацию.

      0
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      Рейтинг: +14089

      Cleaner 12 часов назад

      Кокорин сидит, а денюшки то ИДУТ!..)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21286

      JTherry 12 часов назад

      Коко уже год под санкциями от тренера "фиалок"...)

      0
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      Рейтинг: +14089

      Cleaner > JTherry 11 часов назад

      Это Фиалки попали под санкции Кокорина!!!...)))
      И выплачивают ему контрибуции.

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      Рейтинг: +1389

      Benifacto 12 часов назад

      Батюшки да как так то)))))Вот те Наааа))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2325

      baden69 13 часов назад

      Видимо это европейские персональные санкции против Кокорина.)))

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      Рейтинг: +39

      Лягушка Попрыгушка 13 часов назад

      Это нормально все!
      Точно видать в зенит собрался!!!!
      Саня держись.

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