Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» в четвертом матче подряд

Не удивлюсь если скоро РКН будет блокировать ресурсы, упоминающие Кокорина как футболиста.
За дезинформацию.
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет с «Сассуоло» в гостевом матче 27-го тура Серии А.
30-летний футболист не попал в заявку команды в четвертой игре подряд.
Ранее он пропустил встречи со «Специей» и дважды с «Аталантой».
- Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
- В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
- «Сассуоло» примет «Фиорентину» сегодня в 22:45 мск.
CONVOCATI |I Viola per #SassuoloFiorentinaPowered by Tomket Tires #ForzaViola #SassuoloFiorentina pic.twitter.com/HlihJnmoDk– ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 25, 2022
Юран: «С удовольствием поработал бы с Кокориным»
Терюшков: «Химки» рассматривали Кокорина и Зе Луиша в декабре. Хотели провести агрессивную трансферную кампанию»
Кокорин может пропустить матч с «Сассуоло». Он тренируется индивидуально