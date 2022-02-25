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    «Акрон» подписал мексиканца Тавано

    Клуб ФНЛ «Акрон» объявил о трансфере мексиканского полузащитника Фабрицио Тавано. Срок соглашения не сообщается.

    Тавано уже поучаствовал в контрольных матчах «Акрона» на сборе в Турции.

    • Игрок начинал свою профессиональную карьеру в Италии, где выступал за молодежные команды «Виченцы», «Пизы» и «Карпи».
    • На родине Тавано играл за «Тигрес», «Хальконес»; в Никарагуа – за «Pеал» из Эстели; в Новой Зеландии – за «Окленд Сити».
    • «Акрон» идет в ФНЛ 8-м.

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    Источник: официальный сайт «Акрона»

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    25.02.2022 23:40
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