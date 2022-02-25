Романцев присоединился к бойкоту Fan ID

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поддержал бойкот паспортов болельщика (Fan ID). Он солидарен с фанатами.

«Не буду оформлять Fan ID. Пока болельщики не пойдут — я не пойду», – сказал Романцев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

Ее введение одобрила Госдума.

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