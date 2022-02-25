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  • Роналду попросил Рангника вернуть в «МЮ» схему с двумя форвардами (The Athletic)

Роналду попросил Рангника вернуть в «МЮ» схему с двумя форвардами (The Athletic)

25 февраля 2022, 12:29
3

Нападающий Криштиану Роналду и другие важные игроки «МЮ» побывали на встрече с главным тренером команды Ральфом Рангником после матча 25-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:1).

По информации The Athletic, с тренером говорил только нападающий. Он попросил Рангника вернуться к игре в два нападающих.

После скандала с нападающим Мэйсоном Гринвудом и возвращением Поля Погба после травмы «МЮ» перешел на схему 4-3-3.

  • Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до 2023 года.
  • В этом сезоне он забил 9 голов в 21 матче АПЛ.
  • «МЮ» идет на 4-м месте в чемпионате.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Рангник Ральф
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1645781588
Рекомендую Немцу не ставить этого мудака в состав, т.к. толку от него нет
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