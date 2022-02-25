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    Роналду попросил Рангника вернуть в «МЮ» схему с двумя форвардами (The Athletic)

    Нападающий Криштиану Роналду и другие важные игроки «МЮ» побывали на встрече с главным тренером команды Ральфом Рангником после матча 25-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:1).

    По информации The Athletic, с тренером говорил только нападающий. Он попросил Рангника вернуться к игре в два нападающих.

    После скандала с нападающим Мэйсоном Гринвудом и возвращением Поля Погба после травмы «МЮ» перешел на схему 4-3-3.

    • Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до 2023 года.
    • В этом сезоне он забил 9 голов в 21 матче АПЛ.
    • «МЮ» идет на 4-м месте в чемпионате.

    Роналду: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть статистика, годами говорящая сама за себя»

    Роналду – после ничьей с «Атлетико»: «Всегда приятно вернуться в Мадрид»

    Рейнилду, Кондогбиа, Фелиш – в основе «Атлетико» на матч с «МЮ»; Погба, Фернандеш, Роналду сыграют у гостей

    Источник: The Athletic

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    25.02.2022 12:29
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13440

      Skull_Boy 15 часов назад

      Рекомендую Немцу не ставить этого мудака в состав, т.к. толку от него нет

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      DagestanSila > Skull_Boy 15 часов назад

      Рекомендую тебе встать и пойти на ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4655

      FENIX-SL > Skull_Boy 15 часов назад

      аахахахахахахах
      а рэшфорда и санчо оставить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13440

      Skull_Boy > DagestanSila 14 часов назад

      Закрой свою пасть животное и твое место в зоопарке

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      DagestanSila > Skull_Boy 14 часов назад

      Твое место у параши и там куда я тебе написал пойти

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13440

      Skull_Boy > DagestanSila 14 часов назад

      Бегом в ззо животное и полемика закончена, и прогугли что такое ПОЛЕМИКА на 100% уверен, что не знаешь такого слова

      2
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      ...
      Рейтинг: +16

      DagestanSila > Skull_Boy 14 часов назад

      Приезжаи в дагистан раз такой смелый поборемся

      0
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