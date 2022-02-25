Роналду попросил Рангника вернуть в «МЮ» схему с двумя форвардами (The Athletic)

Нападающий Криштиану Роналду и другие важные игроки «МЮ» побывали на встрече с главным тренером команды Ральфом Рангником после матча 25-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:1).
По информации The Athletic, с тренером говорил только нападающий. Он попросил Рангника вернуться к игре в два нападающих.
После скандала с нападающим Мэйсоном Гринвудом и возвращением Поля Погба после травмы «МЮ» перешел на схему 4-3-3.
- Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до 2023 года.
- В этом сезоне он забил 9 голов в 21 матче АПЛ.
- «МЮ» идет на 4-м месте в чемпионате.
Источник: The Athletic